Conferenza stampa mattutina nella solita versione streaming per Fabrizio Castori atteso, con la sua Salernitana, dalla gara casalinga con il Cittadella in programma sabato alle 14:00 allo stadio Arechi: “Non parlo in anticipo di scelte tattiche” – ammette subito il tecnico dei granata -. “A Cosenza abbiamo fatto un’ottima partita e ci potrebbe stare una conferma del 3-5-2, ma non dimentichiamo le gare in cui abbiamo fatto bene con altri moduli. La duttilità è una nostra risorsa, dobbiamo essere pronti a cambiare scacchiere anche a gara in corso. Siamo mentalizzati da questo punto di vista. Rispettiamo il Cittadella e sappiamo di dover fare una grandissima partita, senza inventarci nulla e facendo le cose che sappiamo fare con attenzione, spirito di sacrificio e zero distrazioni”.

Per la gara dell’Arechi mancheranno Micai, Veseli, Lopez, Schiavone, Lombardi e Karo risultato comunque negativo all’ultimo tampone effettuato: “Schiavone? Si è allenato con la squadra, ma a fine allenamento aveva dolore e se uno non sta bene preferisco non portarlo a scopo precauzionale. Karo è finalmente negativo al tampone, non può però giocare dalla sera alla mattina. Ma siamo contenti. Gondo? Ha recuperato, è solo una settimana che si allena con la squadra e quindi avrà bisogno di tempo per stare al cento per cento. Purtroppo sta pagando la sosta di un paio di mesi, il ragazzo è forte e robusto, si metterà a posto anche lui”.

Infine capitolo Cosenza e risultato non omologato: “Non ci fa né caldo, né freddo l’intera vicenda. Il Cosenza gioca in 12 e fa pure ricorso, ogni commento è superfluo – ammette con fermezza Castori -. Non ne abbiamo neppure parlato e non esiste una cosa del genere. L’abbiamo vissuta, abbiamo visto quel che è successo. Ci è scivolata addosso questa faccenda. Non voglio emettere giudizi ulteriori, se il mondo va alla rovescia dovremo adeguarci anche noi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA