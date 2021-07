Salernitana, Castori convoca 20 calciatori per il ritiro: escluso Kupisz

Partiti alla volta di Cascia, quest'oggi la Salernitana ha salutato la città per iniziare ufficialmente il ritiro pre campionato. 20 i calciatori che mister Castori ha scelto per l'appuntamento in terra umbra, un pò a sorpresa assente Kupisz che potrebbe quindi accettare il corteggiamento del Pordenone. Non presenti nella lista dei convocati neppure Jaroszynski che nelle prossime ore firmerà il nuovo contratto che lo legherà ai granata, Mantovani che rimarrà a Salerno per qualche giorno per proseguire il personale percorso di riabilitazione ed i vari Guerrieri, Musso, Orlando, Firenze, Cernigoi e Giannetti che sono fuori dal progetto tecnico di Castori.

Segue l'elenco completo dei convocati

PORTIERI: Belec, De Matteis, Russo;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Galeotafiore, Gyomber, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Cavion, Di Tacchio, Schiavone, Vitale;

ATTACCANTI: Djuric, D’Andrea, Fella, Kalombo, Kristoffersen.