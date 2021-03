Salernitana, Castori avverte: «Contro il Cosenza con rispetto»

Vigilia di campionato per la Salernitana impegnata domani allo stadio Arechi contro il Cosenza, novanta minuti che Fabrizio Castori considera molto insidiosi: "Dovremo affrontare il Cosenza con rispetto, e una squadra che in trasferta fa meglio che in casa e poi ci avviciniamo alla fine della stagione e la tensione comincia a salire. Sarà una partita davvero difficile per noi e per venirne a capo servirà pazienza e ritmo - ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico dei granata -. Il Cosenza a mio avviso è una squadra pericolosissima, ha nelle corde il concetto delle ripartenze. Servirà grande attenzione e dovremo essere bravi ad attaccare senza lasciare la possibilità di colpire in contropiede ai nostri avversari”.

Inevitabile, poi, un commento su tutte le polemiche nate al termine della gara dell'andata contro i calabresi: “Non capisco cosa c’entriamo noi con quello che è successo all’andata, noi abbiamo fatto la nostra partita. Quello che è successo dopo non è dipeso da noi, siamo stati spettatori di quella situazione che si è verificata”. Per la sfida dell'Arechi di domani pomeriggio sarà regolarmente a disposizione l'attaccante norvegese Kristoffersen, mentre non ci sarà il difensore Aya a causa di un risentimento muscolare al retto femorale destro accusato nell'allenamento di ieri.

