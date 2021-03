Salernitana, lo sprone di Castori: «A Cremona con Belec e per vincere»

Trasferta a Cremona domani pomeriggio per la Salernitana chiamata ad allungare la striscia positiva con l'ottavo risultato utile consecutivo:

«Sono fiducioso perché la squadra è a un buon livello di condizione in tutti gli elementi, arriviamo bene a fine partita. Domani però è la terza di fila, si gioca di pomeriggio e questo potrebbe incidere. Sicuramente qualche calciatore dovrà riposare, ma è una cosa normale. Domani giocherà Belec, è recuperato, Adamonis ha fatto benissimo. Io cerco di mandare in campo i calciatori che stanno bene. Se un calciatore fa bene, non c’è motivo di cambiarlo - ha detto alla vigilia in video conferenza Fabrizio Castori -. La classifica dice che c’è una situazione differente tra le due squadre, ma rispettiamo la Cremonese perché è una squadra di livello. Potrebbe stare benissimamente più in alto. Purtroppo quando incappi nella stagione storta diventa difficile uscirne. Vengono da un periodo positivo di risultati, hanno un organico di grande qualità. Ci sono tutti presupposti per una partita ostica. Mentalmente ci siamo ripresi bene dopo il nervosismo contro la Spal. Domani vogliamo fare risultato».

