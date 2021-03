Salernitana, Castori perde anche Durmisi dopo Gondo

Nessun recupero in vista, anzi l'infermeria si affolla sempre di più. Nuove brutte notizie per la Salernitana e Fabrizio Castori che, dopo Gondo che continua nel lavoro personalizzato dopo l'affaticamento muscolare accusato al flessore destro, hanno perso molto probabilmente per la trasferta di Lecce in programma venerdì sera al Via del Mare anche Riza Durmisi.

Quest'oggi l'esterno sinistro di origini albanese, che sembrava pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo le ultime panchine, non si è allenato con il resto della squadra a causa di un risentimento all’adduttore destro. Sempre out anche Guerrieri, Aya e Lombardi.