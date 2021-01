La Salernitana continua a rimanere in silenzio stampa. La decisione presa dopo la sconfitta casalinga con il Pordenone viene quindi prolungata dal club granata. E così bocca cucita per Fabrizio Castori alla vigilia della super sfida contro la capolista Empoli in programma domani sera al Castellani (ore 21:00). Per la gara contro i toscani il tecnico marchigiano si affiderà al 3-5-2 con il neo acquisto Coulibaly gettato subito nella mischia a centrocampo al fianco di Schiavone e André Anderson. Di fatto scelte obbligate in mediana a causa delle assenze per squalifica di capitan Di Tacchio e Capezzi, out per infortunio invece Lombardi e per scelta tecnica Guerrieri e Karo che il direttore sportivo Fabiani vorrebbe piazzare altrove al pari di Micai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA