Un'altra settimana, una nuova conta. Ma quella appena cominciata sembra aver portato a Fabrizio Castori soprattutto buone notizie. Per la gara di venerdì sera in casa della Reggiana, il tecnico della Salernitana avrà nuovamente a disposizione un bel pò di giocatori costretti ad alzare bandiera bianca nell'ultimo periodo. La prima notizia positiva riguarda Jaroszynski che sembra aver già smaltito i fastidi muscolari accusati ad Ascoli in chiusura di partita, a seguire poi ci sono quelle riguardanti i rientri in gruppo di Bogdan, Kupisz, Durmisi e Boultam. C'è, però, anche una brutta notizia. Potenziale. Già. Perchè alla ripresa degli allenamenti non si è aggregato al gruppo André Anderson a causa di un risentimento agli adduttori, nelle prossime ore Castori capirà se potrà contare oppure no sul brasiliano nel prossimo week-end.

