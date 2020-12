Nel corso della trasmissione "Piano B" andata in onda quest'oggi su SkySport 24 è intervenuto in collegamento Skype il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori. L'allenatore dei granata ha toccato diversi argomenti, tra questi ovviamente anche l'attuale primato in classifica: “Non mi sono mai nascosto in quel che faccio, sono sempre trasparente. Sicuramente vogliamo restare in alto, ma è ancora troppo presto. Evitiamo di rilasciare dichiarazioni che possono rivelarsi un boomerang. Non serve fare paragoni con l’annata di Carpi che fu incredibile, un’eccezione, speriamo però che i numeri siano di buon auspicio”.

A proposito di numeri, Castori ha poi aggiunto: "Li prendo con il beneficio dell’inventario, il campionato quest’anno è difficile ed è iniziato da poco. Poi c’è la variabile Covid che può essere una bella preoccupazione. C’è comunque un detto che dice che la difesa forte ti fa vincere il campionato, l’attacco forte invece ti fa vincere la partita. Se la squadra è solida e incassa poco è già un buon punto di partenza”.

Infine capitolo rapporto società-tifosi: “La squadra si è distaccata dalle questioni della piazza, abbiamo pensato solo al campo e l’abbiamo vissuta con sobrietà" - ha detto il tecnico marchigiano -. "Se ci fosse il pubblico adesso però sarebbe di grandissimo aiuto con il suo grande calore. Sentiamo la mancanza, all’inizio però con la contestazione forse ci avrebbe potuto dare problemi”.

