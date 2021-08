Salernitana, vigilia del debutto in Coppa Castori: «Capire a che punto siamo»

Per la trasferta di Bologna bisognerà attendere ancora qualche altro giorno, intanto spazio al debutto in Coppa Italia in programma lunedì sera allo stadio Arechi contro la Reggina. Alla vigilia della gara Fabrizio Castori, attraverso il sito ufficiale della Salernitana, si è espresso così: “Quella di domani sera sarà una partita impegnativa, contro una squadra forte di Serie B che ha fatto una campagna acquisti importante. Mi aspetto un test molto probante. Dopo l’amichevole della scorsa settimana al Villa Park con l’Aston Villa, abbiamo fatto di sicuro passi in avanti sotto l’aspetto della tenuta atletica e il match di domani ci consentirà di capire che ritmo riusciamo a mantenere nell’arco dei novanta minuti”.

Per la gara dell'Arechi il tecnico dei granata, che attende dal calciomercato i rinforzi più importanti, non ha convocato Veseli fermo ormai ai box da due settimane e il duo Sy-Schiavone per scelta tecnica (entrambi dovrebbero lasciare la Salernitana nei prossimi giorni), presente invece nella lista l'ultimo arrivato Kastanos.