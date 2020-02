Test amichevole questo pomeriggio per la Salernitana che ha affrontato al centro sportivo Ultimo Minuto la Gelbison (compagine di Serie D). 4-0 il risultato a favore della squadra di Gian Piero Ventura (gol di Cerci, Jallow, Cicerelli e Lopez) davanti allo sguardo attento del co-patron Marco Mezzaroma. Ma più che al risultato che non aveva giustamente peso, il tecnico granata ha pensato esclusivamente a valutare la condizioni fisiche dei nuovi arrivati Curcio e Capezzi e del rientrante Cerci. Tutti e tre hanno giocato sin dal primo minuto, spazio a partita in corsa anche per Heurtaux. Tutti e quattro saranno certamente convocati per la gara di lunedì sera contro il Trapani, ma per il momento la maglia da titolare non sembra essere ancora disponibile per loro. Specie per Cerci che sta comunque provando a velocizzare i tempi per diventare così finalmente un giocatore importante per la Salernitana. © RIPRODUZIONE RISERVATA