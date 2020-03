La partita Perugia-Salernitana sarà giocata senza pubblico, in ottemperanza al decreto del Governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. La Lega B ufficializzerà tutto oggi. Nel frattempo la Salernitana si prepara alla gara in programma sabato in Umbria. Il polacco Jaroszynski lamenta affaticamento agli adduttori ma sarà in campo. Mantovani, operato mesi fa in Finlandia, non è più lungodegente: ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo al centro sportivo Mary Rosy. Le buone notizie finiscono qui: il centravanti Djuric e il capitano Di Tacchio sono infortunati e dunque indisponibili per la trasferta in Umbria che la Salernitana raggiungerà stamattina in pullman. L'attaccante Giannetti ha un problema muscolare, ieri ha svolto una seduta in piscina e non ci sarà. Cerci ha riposato ma niente paura: la seduta defaticante ed i massaggi ai quali il calciatore è ricorso ieri mattina, al centro sportivo Mary Rosy, sono serviti a recuperare energie dopo la partita da titolare, che non disputava da 441 giorni. Massaggi ma anche messaggi: «Mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Grazie Salerno!».

L'ATTACCANTE

Dopo 65' vissuti martedì sera da «direttore d'orchestra», nella vittoriosa sfida al Venezia, Alessio Cerci ieri ha preso in prestito le parole della canzone-poesia di Francesco De Gregori e ha composto la propria dedica per la tifoseria e per la città. Non è stata casuale la scelta della foto pubblicata su instagram: il calciatore corre verso la Salernitana in festa; è di spalle, con la maglia numero 7, come «Nino» de «La leva calcistica della classe 68». Cerci contro il Venezia non ha segnato e... non ha battuto calci di rigore. Non erano questi gli obiettivi, non voleva e non doveva farlo: se si fosse presentato dagli undici metri al posto di Kiyine che ha poi realizzato il gol dell' 1-0, avrebbe giocato per la propria gloria. Cerci, invece, ha dato una mano, anzi ha preso per mano la Salernitana, perché le accelerazioni ed i cross con il contagiri (Karo sul 2-0 ha fatto un figurone, quasi da centravanti) hanno ricordato vecchi fasti e fulgido passato del giocatore. Sempre su instagram, Cerci aveva già scritto la sceneggiatura del risveglio calcistico: aveva fatto gli auguri ad Immobile - il «gemello» ai tempi del Torino - per il suo trentesimo compleanno e molti tifosi gli avevano pronosticato una partita da protagonista contro il Venezia. È tutto accaduto, come nelle favole che cancellano le incomprensioni, le cartelle cliniche, il rischio di finire davanti al Collegio Arbitrale dopo le incomprensioni con la Salernitana, poi superate. Adesso tutti vogliono il bis già contro il Perugia, sabato pomeriggio: Cerci in campo per inventare ancora. L'allenatore Ventura non sbaglierà la scelta: conosce il calciatore meglio di tutti, lo osserverà, vuole garantirgli minutaggio ulteriore ma nello stesso tempo deve preservare quanto è stato costruito finora, cioè i sessanta minuti di autonomia. «Dobbiamo vedere se ce la fa a camminare», aveva detto il tecnico granata martedì sera in sala stampa, al rintocco di mezzanotte.

L'ALTERNATIVA

Adesso è un discorso di opportunità, di gestione, forse c'è anche un pizzico di pretattica. In questo momento il centravanti è Gondo, ma tutti hanno rimpianto Djuric vedendo crossare Cerci. È evidente che nella testa di Ventura, in un futuro - si spera - a breve termine, ci sia un'altra coppia d'attacco. In questo momento, però, Gondo (stanco, in diffida, a digiuno di gol dal 15 dicembre contro il Crotone) ha possibilità di giocare e la scelta del partner va ponderata. Jallow pare favorito, perché Cerci deve essere gestito e «abbiamo già affrettato il suo impiego da titolare - ha detto Ventura - anzi non doveva giocare, avevo scelto Giannetti ma poi ho cambiato idea perché non mi dava garanzie di tenuta fisica». Pure il gambiano è in diffida, pure lui come Gondo non segna da dicembre (partita contro lo Spezia). E' probabile una staffetta con Cerci e sarà il cerchio del destino che si chiude. All'andata giocò 2', al 90' perse palla e il Perugia orchestrò il contropiede di Rosi per il gol di Buonaiuto. A fine partita, Lotito non fece nomi e cognomi ma disse: «Chi subentra deve dare il massimo e non tutti lo hanno fatto. C'è qualcuno che non ha risposto presente all'appello. Poi è facile sparare sul pianista. Faccio il presidente e sono il pianista». Adesso, però, c'è anche il direttore d'orchestra.

