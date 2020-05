La Salernitana è a lavoro per ritornare in campo nel minor tempo possibile, ma in attesa di completare l'iter organizzativo Gian Piero Ventura è già consapevole da qualche giorno che per i primi allenamenti non potrà contare su Alessio Cerci e Cristiano Lombardi. I due granata, dopo essere andati rispettivamente a Valmontone e Viterbo, sono rientrati nelle scorse ore a Salerno ed ora di conseguenza, come previsto dal Decreto del Governo inn merito al Covid-19, dovranno restare in isolamento per 14 giorni come tutti coloro che effettuano spostamenti da una regiona all'altra. Soltanto una volta superato questo periodo senza alcuna positività al Covid-19, sia Cerci che Lombardi potranno tornare regolamento a disposizione del loro allenatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA