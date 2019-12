La sensazione è che la scintilla non sia mai davvero scoccata del tutto, in estate il sì è arrivato ma il matrimonio tra la Salernitana e Alessio Cerci ha di fatto sempre lasciato dei dubbi sulla sua stabilità. Anzi più di qualche dubbio. Prima per colpa dei soli 54’ minuti disputati in campionato, poi per le esternazioni social da parte del calciatore dopo l’infortunio rimediato qualche settimana fa in allenamento: «Faremo delle valutazioni dal punto di vista disciplinare – ha detto ieri il diesse Angelo Fabiani dopo la vittoria ai danni del Pordenone - Quando si fa una cosa bisogna pensarci su due volte, ho rispetto per il calciatore ma qui a Salerno siamo tutti sullo stesso piano. C’è regolamento interno che parla chiaro».



Oltre al provvedimento disciplinare, che certamente arriverà nei prossimi giorni, sul piatto della bilancia è finito anche il rapporto tra club e calciatore. Non è da escludere, infatti, un clamoroso addio già a gennaio. Ultimo aggiornamento: 08:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA