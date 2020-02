Ora più che mai c’è bisogno di uno sforzo da parte di tutti. Un ulteriore sforzo, perché in ballo c’è il secondo posto e di conseguenza una parte (importante) del futuro della Salernitana. Lo sanno bene Emanuele Cicerelli e Milan Djuric che stanno facendo di tutto per esserci sabato prossimo al Benito Stirpe di Frosinone (la gara si giocherà regolarmente a porte aperte). Il primo sembra aver smaltito quasi del tutto la contusione rimediata al ginocchio nel corso della sfida contro il Chievo Verona, il secondo invece sta facendo un po' più di fatica a superare il dolore al piede causato da un ematoma nato svariati giorni fa. Entrambi, comunque, dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il big match del prossimo week-end. Lo stesso discorso dovrebbe valere anche per Di Tacchio. Intanto la società granata ha ufficializzato il tesseramento del portiere Daniele Lazzari (già in forza alla Salernitana nella scorsa stagione) che prende il posto di Stefano Russo out per infortunio. © RIPRODUZIONE RISERVATA