C’è chi rientra e chi è costretto nuovamente ad alzare bandiera bianca, nulla di nuovo quindi per Ventura. Anche a poche ore da una nuova partita di campionato il tecnico della Salernitana deve fare la conta dei calciatori disponibili e indisponibili. La cattiva notizia riguarda Emanuele Cicerelli che sembra ormai vicinissimo a un nuovo forfait, l’esterno destro infatti sarà costretto a saltare anche la gara di sabato pomeriggio contro il Perugia a causa del solito fastidio muscolare. Discorso diverso, invece, per Alessio Cerci che è rientrato in gruppo e dopo aver saltato la trasferta di Venezia è pronto per ritornare tra i convocati ma con un posto esclusivamente in panchina. Non vivrà lo stesso iter ma il potersi allenare nuovamente con i compagni di squadra significa tanto per il francese Billong che sembra ormai aver superato il problema alla caviglia che l’ha tenuto fermo per due mesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA