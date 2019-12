La solita vigilia di campionato per Ventura e la sua Salernitana, condita da buone e cattive notizie. Le buone riguardano i recuperi di Jallow e a sorpresa anche di Dziczek che sono stati convocati per la trasferta di Cittadella ddi sabato pomeriggio. Entrambi, però, dovrebbero accomodarsi in panchina, con il duo Djuric-Giannetti che dovrebbe formare il tandem offensivo. Già perché a disposizione del tecnico granata torna anche l’attaccante ex Cagliari oltre a Firenze e Jaroszynski, con il polacco certo di una maglia da titolare.



Ma, come da copione, non mancano ovviamente neppure le cattive notizie. Non partiranno alla volta del veneto né Cerci e né Odjer fermati rispettivamente da un problema alla coscia sinistra e dall’influenza. Intanto prosegue il silenzio stampa indetto dalla società dopo il pareggio con l’Ascoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA