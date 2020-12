Un recupero dopo l'altro. Per fortuna. Se la settimana scorsa Fabrizio Castori ha potuto riabbracciare dopo una lunga attesa Gondo, in queste ultime ore il tecnico dei granata ha ritrovato finalmente Antonucci e soprattutto Aya che sabato pomeriggio contro il Cittadella allo stadio Arechi riprenderà il suo posto nel reparto arretrato (da valutare se nella difesa a quattro al fianco di Gyomber o nella difesa a tre con lo slovacco e uno tra Mantovani e Bogdan proposta per necessità ma con successo nell'ultimo turno a Cosenza). Non dovrebbe avere problemi neppure Tutino che ha saltato a scopo precauzionale l'ultimo allenamento a causa di un'unghia incarnita. Per la gara del prossimo week-end non saranno invece disponibili Veseli, Lopez e Lombardi, con quest'ultimo che continua a rinviare il suo ritorno in campo.

