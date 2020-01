Sfumato Dezi, la Salernitana riesce comunque a piazzare un colpo importante per il centrocampo. Il diesse Fabiani ha perfezionato l’ingaggio in prestito di Leonardo Capezzi. Classe 1995, il neo granata ha giocato con poca fortuna la prima parte di stagione con l’Albacete nella Serie B spagnola. In precedenza, invece, esperienze decisamente più fortunate con il Crotone dove ha vinto il campionato cadetto e disputato poi da protagonista anche la stagione di Serie A, con la Sampdoria e poi con l’Empoli sempre nel massimo campionato italiano. Accontentato, quindi, Ventura che nelle prossime ore saluterà Marco Firenze corteggiatissimo da Pescara e Venezia. In uscita anche Kalombo e Pinto, ma al momento ancora nessuna svolta sulla loro cessione in prestito. © RIPRODUZIONE RISERVATA