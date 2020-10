La speranza di Fabrizio Castori era quella di poter recuperare un paio di giocatori per la terza gara in una settimana, ed invece oltre a dover convivere con i soliti problemi il tecnico della Salernitana deve ora fare i conti anche con l'infortunio di Cristiano Lombardi. L'esterno scuola Lazio, infatti, ha accusato un fastidio muscolare alla coscia destra al minuto ventidue della sfida del Menti contro il Vicenza di martedì sera, per lui si teme uno stop non esattamente brevissimo. Ad ogni modo tutto sarà più chiaro nella giornata di giovedì quando arriverà il responso della risonanza magnetica. La certezza, intanto, è che salterà la gara di sabato pomeriggio contro l'Ascoli all'Arechi, impegno a cui non parteciperanno neppure Cedric Gondo e Luka Bogdan fermi ormai da prima della partita con il Pisa. Anche nel loro caso la colpa è di alcuni acciacchi muscolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA