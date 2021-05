Salernitana, contro l'Empoli possibile ritorno alla difesa a tre

Nelle ultime settimane è stato un dubbio praticamente costante, difesa a tre o difesa a quattro? A differenza della trasferta di Pordenone di martedì scorso, in occasione del big match dell'Arechi di venerdì pomeriggio il tecnico dei granata Fabrizio Castori, che attende buone nuove dal tampone, sembra pronto a rimodellare nuovamente la sua Salernitana optando per il ritorno alla difesa a tre. Il rientro dalla squalifica di Veseli (discorso inverso invece per Kiyine) sembra infatti favorire l'opzione 3-5-2. Ma oltre alla questione modulo, c'è un altro grande dubbio: la coppia offensiva. Visto il momento più che positivo, quattro gol nelle ultime tre giornate, Gondo appare essere la certezza, mentre tra Tutino e Djuric uscirà fuori il partner. In vantaggio il primo reduce dal gol decisivo nell'ultimo turno di campionato.