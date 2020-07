Ora o mai più. A novanta minuti dal termine del campionato non si può certamente dire che la Salernitana abbia saputo fare la voce grossa contro le squadre che la precedono in classifica. Per nulla. Né prima del lockdown e né tantomeno dopo. Aspettando la gara decisiva contro lo Spezia, dove non bisognerà sbagliare praticamente nulla, la Salernitana fino a oggi si è dovuta accontentare solamente di 15 punti conquistati sui 45 disponibili nelle gare disputate contro le prime otto della classe. Un rendimento non esattamente spumeggiante per una squadra che spera di poter raggiungere per la prima volta in Serie B i playoff sotto la gestione di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Ma per riuscirci toccherà invertire il trend venerdì sera contro lo Spezia dell’ex Ricci. © RIPRODUZIONE RISERVATA