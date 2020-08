Un inizio di stagione ricco di novità. La Salernitana ha infatti comunicato i convocati per il raduno in città previsto per domani mattina, facendo questo sembrerebbe aver "ufficializzato" diversi acquisti. E non solo. Ma andiamo con ordine. Nell'elenco di Fabrizio Castori figurano anche Karo, Cicerelli, Dziczek, Maistro e Gondo che a quanto pare dovrebbero quindi tornano (nuovamente in prestito) dalla Lazio, sempre dal club biancoceleste arriva anche il giovane attaccante Michele Riosa. Senza dimenticare, poi, il centrocampista Martorelli (classe 1999) prelevato dal Ravenna e Lopez il cui contratto, sulla carta, scadrà il 31 agosto. Ma non è finita qui. La Salernitana ha fatto anche sapere che "si aggregheranno al gruppo nei prossimi giorni" Akpa Akpro, Mantovani, Curcio e Lombardi, con quest'ultimo che dunque potrebbe non lasciare Salerno dopo solo una stagione. Tante novità in entrata, ma anche tante possibili novità in uscita viste le assenze di Billong, Firenze, Castiglia e Volpicelli. Per tutti e quattro le valigie sembrano essere già pronte, ma non sono escluse novità tenendo conto che per alcuni di loro gli accordi con le rispettive società scadranno il prossimo 31 agosto (vedi Firenze). Assente nell'elenco anche Moses Odjer.



L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Micai, Vannucchi, Russo, De Matteis;

Difensori: Aya, Galeotafiore, Lopez, Migliorini, Kalombo, Karo;

Centrocampisti: Cicerelli, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Maistro, Martorelli, Orlando;

Attaccanti: Cernigoi, Djuric, Giannetti, Gondo, Iannone, Jallow, Riosa. © RIPRODUZIONE RISERVATA