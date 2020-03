LEGGI ANCHE

Dopo le iniziative indette da diverse società italiane nei giorni scorsi, quest'oggi anche la Salernitana ha deciso di attivarsi in tal senso e di dare ufficialmente al via un contest tutto a tinta granata chiamato "«l tuo disegno per la Salernitana».che rappresenti la propria passione per la squadra granata, il lavoro più bello riceverà un regalo che al momento non è stato ancora comunicato.«Inviate in direct al profilo instagram ufficiale della Salernitana i vostri disegni che raccontano la passione per i granata. Il disegno più bello riceverà una sorpresa speciale. Ringraziamo Lella Ventura per la bellissima idea e supporto». La sfida può iniziare.