Trasferta a Cosenza domenica sera per una Salernitana falcidiata dagli infortuni nel reparto arretrato. Per la gara del San Vito-Marulla mancheranno Aya (infortunio), Veseli (stiramento al flessore destro), Lopez (postumi di una distorsione alla caviaglia) e ovviamente Karo (positivo al Covid-19). Assente anche Antonucci a causa di una botta al ginocchio rimediata nella giornata di venerdì: «Non è detto che modificheremo l’assetto tattico, quando qualcuno manca è un’occasione per dare opportunità ad altri: nessun pianto, non è mia abitudine lamentarmi - ha detto alla vigilia in conferenza stampa Fabrizio Castori - Non facciamoci condizionare dalla classifica, a Cosenza sarà difficilissima. Abbiamo il morale alto, una buona condizione generale, al di là degli assenti. Chi andrà in campo ha giocato meno finora, ma sopperirà con l’entusiasmo. Ad ogni partita si volta pagina, tra poco si giocherà ogni tre giorni».

Una sequenza di partite che daranno un volto ancora più chiaro alla classifica di Serie B: «Il Chievo è forte, ma il Lecce è fortissimo. Ci sta che possa andare a vincere a Verona. Il campionato è lungo e ancora da giocare, non stiamo troppo dietro alla classifica ma pensiamo a fare il massimo ogni partita, le somme si tireranno più avanti. Per fare risultato bisogna mettere tutte le energie che si posseggono in ogni gara».

