In ogni cosa ci sono sempre degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Inevitabilmente. Ed è così anche attualmente che il campionato di Serie B è stato fermato per le ormai famose vicende legate al Covid. Tra quelli positivi, in casa Salernitana, c'è indubbiamente la possibilità di poter recuperare Mamadou Coulibaly in vista dell'ultimo sforzo da fare in campionato per provare a rendere così finalmente realtà la promozione in Serie A. Il centrocampista di proprietà dell'Udinese è ormai fuori da una quindicina di giorni, per la precisione dall'inizio della gara con il Frosinone quando riportò una distorsione alla caviglia destra. Oggi, però, le cose vanno decisamente meglio e Coulibaly è sempre più vicino al rientro in gruppo, per la felicità di Castori che spera di poterlo riavere a disposizione per il big match con il Monza previsto alla ripresa del campionato. Obiettivo non impossibile.