La carica dei mille, le strategie di Ventura, la voglia della Salernitana. Oggi pomeriggio i granata saranno di scena sul campo della Cremonese, nel posticipo domenicale della 13esima di B. In caso di successo, i granata avranno la possibilità di agganciare il Crotone al secondo posto in classifica. La compagnia di Ventura sarà scortata allo Zini da quasi mille tifosi (876 biglietti venduti per il settore ospiti) che proveranno a spingere la squadra al quarto exploit esterno della stagione. Il trainer granata, che ha deciso di lasciare a Salerno Cerci (insieme a Billong), ma recupera Giannetti, Ciceretti e Firenze, ha preparato la gara contro la corazzata grigiorossa in maniera minuziosa ed aspetta conferme dai suoi uomini dopo il successo con l'Entella. «Quella con i liguri era una verifica ad una risposta che attendevo dopo la sconfitta di Pisa. Oggi mi aspetto una conferma. Se torniamo ad essere quelli dell'Arena Garibaldi vuol dire che abbiamo ancora tanto da lavorare. Se, invece, siamo quelli di sabato con l'Entella è positivo». Una pausa e aggiunge: «Se riusciremo a fare anche di più, allora vuol dire che abbiamo fatto un enorme passo in avanti». Ventura conosce a menadito il valore assoluto della Cremonese e sa bene che i grigiorossi faranno di tutto per uscire dalla crisi che ha portato già ad un cambio in panchina (ma senza grossi risultati). «È un test che mi incuriosisce molto - ammette - Non mi spaventa, intendiamoci, ma sono curioso ed anche speranzoso perchè giocheremo contro una squadra costruita per vincere il campionato che è oggettivamente in difficoltà. E spesso queste diventano partite della vita per chi deve rialzare la testa».

Il trainer granata suona la carica. «Tutto dipende se scenderemo in campo per fare risultato o se ci andiamo con la VOGLIA di farlo. Servirà un buon approccio perché loro hanno giocatori importanti. Il risultato poi te lo dà sempre il campo». Ventura non lo dice apertamente ma sa fin troppo bene che questo può essere un momento topico della stagione per i granata, prima dell'ennesima sosta. Sarà anche per questo che ha deciso di giocare a nascondino, riservandosi di scegliere il modulo in relazione all'atteggiamento tattico dell'avversario. L'undici, comunque, è già deciso. Il modulo, invece, dipende dalla posizione di Maistro: se trequartista oppure mezzala. «In base all'atteggiamento tattico della Cremonese cambia la nostra formazione. E anche oggi probabilmente cambierà».

Che significa giocare a specchio se i grigi si piazzeranno con il 3-5-2; oppure impiegare il trequartista se Baroni si affiderà al 4-3-1-2. Capitolo Cerci. L'ex attaccante del Milan non è stato neppure convocato per Cremona. «Era già tutto programmato - chiarisce subito Ventura - Cerci rimarrà a Salerno (insieme a Billong) a lavorare, ma sta bene. Giovedì prossimo faremo un'amichevole e vediamo se riusciamo a farlo giocare per novanta minuti». Si rivedono, invece, alcuni lungodegenti che hanno finalmente lasciato l'infermeria e sono stati aggregati al gruppo in terra lombarda. A Cremona ci saranno anche Giannetti, Firenze e Cicerelli. Tutti e tre partiranno dalla panchina e qualcuno potrebbe anche riassaporare il campo a partita in corso. «I giocatori recuperati e convocati - precisa il tecnico - sono in grado di scendere in campo, ma non certo per novanta minuti. Cicerelli ad esempio credo possa fare un pezzo di partita. Abbiamo lasciato Billong e Cerci a Salerno sperando di recuperarli perchè devono trovare la condizione. Heurtaux e Mantovani sono gli unici al momento realmente infortunati». Discorso diverso per il polacco Dziczek. «Per fortuna l'infortunio al ginocchio sembra sia meno grave del previsto. Patryk ha una voglia immensa di recuperare quanto prima. Diamogli il tempo. Ma è un altro di quelli che rientrano in una casistica stranissima tra gli infortuni che ci sono capitati». Ventura per un attimo si spinge in avanti con lo sguardo. «Ogni tanto guardo la classifica e penso che abbiamo iniziato un percorso che se portato avanti riesce a farci arrivare all'obiettivo prefissato ad inizio campionato».

