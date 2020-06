Se dopo la gara con il Pisa regnava il rammarico, dopo la sconfitta di Chiavari non può che regnare la delusione: 1 punto conquistato dopo due partite complicano di fatto i piani della Salernitana in ottica playoff. Ma intanto le giornate passano e i jolly diminuiscono, anzi stanno per finire. Ed allora lunedì sera sarà vietato sbagliare allo stadio Arechi contro la Cremonese. Quasi certamente per la sfida contro i grigiorossi, reduci da una vittoria e due sconfitte consecutive nelle prime tre partite post lockdown, il tecnico dei granata Ventura recupererà Cristiano Lombardi che sembra aver smaltito bene il problema al ginocchio sinistro avvertito contro il Pisa. L’esterno scuola Lazio, dunque, si riprenderà immediatamente la maglia da titolare dopo averla lasciata contro l’Entella per colpa della squalifica. Ancora in dubbio, invece, la presenza di Cicerelli sulla corsia opposta. © RIPRODUZIONE RISERVATA