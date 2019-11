LEGGI ANCHE

si,si,si,no eno, queste le scelte forzate di Gian Piero Ventura alla vigilia della trasferta di: “Certamente i tre recuperati non hanno i novanta minuti perché sono stati fermi per diverso tempo – ha detto l’allenatore della Salernitana in conferenza stampa -. Devono infatti recuperare la forma migliore, però possono giocare uno scampolo di partita. Cerci e Billong, invece, devono ritrovare la condizione”.Reduce dalla vittoria controche ha archiviato subito la brutta prova di, contro lail tecnico dei granata si attende però nuove risposte confortanti da parte della sua squadra: “Se siamo come quelli di Pisa sarà difficile, se saremo invece quelli di sabato scorso sarà certamente positivo. Spero, però, che l’approccio sia anche migliore rispetto a quello mostrato con l’Entella, perché la Cremonese ha giocatori di spessore che nel corso della loro carriera hanno vinto in Serie B”.