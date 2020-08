Il primo step, quello dell’allenatore, è stato ufficialmente fatto nelle scorse ore, nelle prossime invece toccherà fare lo stesso con l’organico. Ma in questo caso i passi da fare saranno diversi. A cominciare dalla questione prestiti. Tanti. Tantissimi. Non solo in uscita, ma anche in entrata. Sono, infatti, sette le operazioni che la Salernitana dovrà gestire durante la parte conclusiva dell’estate. La più importante riguarda ovviamente Marco Firenze che vorrebbe tornare in granata, ma intanto il Venezia deve decidere a stretto giro se trasformare il prestito in acquisto definitivo. Discorso diverso, invece, per Odjer che rientrerà dopo i sei mesi non felicissimi vissuti a Trapani proprio con mister Castori. Ma alla lista vanno aggiunti anche Kalombo, Castiglia, Orlando, Volpicelli e Cernigoi. Per tutti il futuro non sembra essere tinto di granata. © RIPRODUZIONE RISERVATA