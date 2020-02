I problemi continuano a condizionare il lavoro di Gian Piero Ventura, a conti fatti sarà così anche questa settimana quando il tecnico della Salernitana dovrà decidere modulo e uomini da schierare sabato prossimo in casa del Frosinone. I primi dubbi riguardano Cicerelli che proverà a rientrare dopo la contusione al ginocchio rimediata a Verona, ma il recupero non sembra per nulla certo al momento, stessa cosa tenteranno di fare anche Heurtaux e soprattutto Curcio che convivono con dei fastidi muscolari. Ma ora le preoccupazioni di Ventura sono dirottate anche verso Djuric e Di Tacchio che hanno già stretto i denti per scendere in campo contro il Livorno nell’ultimo week-end, ma sia il bosniaco (problema al piede) che l’ex capitano (problema al ginocchio) dovranno inevitabilmente fare lo stesso anche nel prossimo week-end. Per loro, comunque, si prospetta un inizio di settimana fatto di terapie e null’altro. © RIPRODUZIONE RISERVATA