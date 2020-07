Solita conta degli infortunati, ma questa volta è iniziata ancora prima del triplice fischio finale dell’ultima gara disputata all’Arechi. Nelle ore pecedenti alla sfida con il Cittadella, Gian Piero Ventura ha dovuto infatti rinunciare a Dziczek, Karo e Jaroszynski. Tre assenze con le quali il tecnico della Salernitana spera di non dover fare i conti anche venerdì sera in occasione della delicata trasferta di Crotone: “Dziczek si è infortunato in allenamento, Karo ha avuto un malessere, Jaroszynski si è fatto male ad Ascoli” – ha detto Ventura nel post partita con il Cittadella. Ma ora per fortuna, si fa per dire visti i tempi serratissimi, ci sono tre giorni a disposizione per provare a svuotare l’infermeria granata. © RIPRODUZIONE RISERVATA