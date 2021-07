Salernitana, depositata in Figc la nuova documentazione per il trust

Con un'ora di anticipo rispetto alla scadenza della seconda deadline (sabato alle ore 20:00), la Salernitana ha inoltrato alla Figc la nuova documentazione relativa all'operazione trust scelta nei giorni scorsi dal duo Lotito-Mezzaroma. La conferma è arrivata direttamente dal club granata attraverso una breve nota stampa: "L’U.S. Salernitana 1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha provveduto all’inoltro della documentazione richiesta". A questo punto non resta che attendere la settimana prossima, quando entro la giornata di giovedì arriverà la risposta degli organi competenti. Stando ai rumors la Salernitana ha confermato il doppio trustee ma ha aumentato il capitale messo a disposizione del club.