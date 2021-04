Salernitana, Di Tacchio pronto a festeggiare cento caps in granata

Strano il destino. Domandare a Francesco Di Tacchio che sulla sua strada è pronto a ritrovarsi nuovamente il Venezia, anche questa volta per festeggiare qualcosa di bello. Dopo aver realizzato il rigore decisivo nella finale playout contro i veneti del 2019, a distanza di quasi due anni è pronto a festeggiare un altro traguardo proprio contro il Venezia. Ma personale. Sabato, infatti, allo stadio Arechi il capitano della Salernitana raggiungerà quota 100 presenze ufficiali con la maglia granata (94 in Serie B, 3 in Coppa Italia e 2 nei playout). I preparativi sono già cominciati, ora non resta che rendere speciale la festa