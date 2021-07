Salernitana, è fatta per Strandberg: ecco chi è il il difensore norvegese

Fabrizio Castori ritrova Stefan Strandberg dopo l'esperienza di Trapani di una stagione fa. Serviva un centrale possente e con centimetri ed ecco che la Salernitana ha deciso di puntare tutto sullo svincolato difensore norvegese che questa sera ha raggiunto il resto della squadra in quel di Cascia.

Cresciuto in patria nel Mandalskameratene, dopo l'esplosione con il Rosenborg dal 2015 in poi inizia a girare un pò l'Europa: prima il Krasnodar nel massimo campionato russo, poi l'Hannover in Germania dove conquista la promozione in Bundesliga, dopodiché nuovamente il Krasnodar prima della doppia esperienza con l'Ural nella Serie A Russia intervallata dall'avventura con il Trapani in Italia.

Strandberg è il quarto rinforzo affidato a Fabrizio Castori che intanto continua ad attendere buone nuove per l'attacco. Caprari, Simy, Cerri, Bonazzoli, Coda e Donnarumma gli uomini presenti sulla lista del tecnico.