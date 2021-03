Salernitana, la difesa ritorna bunker: quattro partite senza subire gol

La difesa della Salernitana è tornata ad essere un bunker. E che bunker. Dopo la trasferta di Cremona di sabato scorso sono diventate quattro le partite chiuse dalla squadra granata senza subire gol, in precedenza infatti stesso destino al termine delle gare con Reggiana, Ascoli e Spal. Le prime tre vissute con un positivo Adamonis in porta, l'ultima invece con il rientrante Belec che in tempi brevissimi nonostante la paura iniziale ha smaltito il suo infortunio. Con il rendimento attuale i granata di Fabrizio Castori vanno ora a caccia del record della gestione Lotito-Mezzaroma nel campionato di Serie B, solamente nel 2016-17 con Bollini in panchina la Salernitana riuscì a fare meglio con 5 clean sheet consecutivi nel corso del girone di ritorno.

