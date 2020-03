La situazione non sembra minimamente migliorare in casa Salernitana. Anche per la gara (a porte chiuse) del Curi contro il Perugia del prossimo weekend, il tecnico dei granata Gian Piero Ventura quasi certamente dovrà rinunciare nuovamente a Djuric, Di Tacchio e Curci. Tutti e tre continuano a convivere con i rispettivi problemi fisici che di fatto li ha estromessi dai giochi già da una decina di giorni. Difficile, se non impossibile, che qualcuno possa rientrare in gruppo a strettissimo giro. Discorso diverso per Giannetti, anche lui out contro il Venezia, e Jaroszynski e Cerci usciti leggermente affaticati durante la gara di martedì sera allo stadio Arechi. Tutti e tre dovrebbero essere convocati per Perugia ma, allo stato attuale, per nessuno di loro sembra certa di una maglia da titolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA