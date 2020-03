Al momento non c’è nessuna certezza, il calcio è inevitabilmente avvolto da tantissimi dubbi. Non solo sulla ripresa dei campionati, ma ovviamente anche sulla ripresa degli allenamenti. Aspettando con trepidazione quei momenti, Gian Piero Ventura intanto può iniziare a godersi le prime note positive riguardanti la sua Salernitana. L’infermeria, infatti, è pronta per sfollarsi. Da qualche giorno le condizioni fisiche di Francesco Di Tacchio e Milan Djuric sembrano essere decisamente migliorate rispetto a qualche settimana fa. Entrambi stanno concludendo il lavoro di recupero e per l’eventuale ritorno in campo a metà aprile saranno certamente a completa disposizione di mister Ventura. Discorso leggermente differente, invece, per Lombardi che spera di ritornare a disposizione tra la fine di aprile e più probabilmente l’inizio di maggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA