Ora è arrivata anche la conferma da parte della Salernitana, da domani al Mary Rosy al via gli allenamenti di gruppo per la squadra di Gian Piero Ventura. Come da protocollo i granata prima di scendere in campo effettueranno il test Covid-19 (cosiddetto test zero), fatta eccezione per Cedric Gondo che nei giorni scorsi è andato in Veneto per motivi personali e che di conseguenza ora dovrà osservare un periodo di quarantena prima di potersi aggregare ai compagni. Non potrà partecipare al lavoro di gruppo, ma per motivi differenti, neppure Alessandro Micai che, dopo l'infortunio rimediato alla mano, dovrà stare fermo per qualche altro giorno prima di sottoporsi a dei nuovi esami che stabiliranno i reali tempi di recupero.



Segue l'elenco completo dei convocati

PORTIERI: Lazzari, Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Galeotafiore, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Mantovani, Migliorini, Milani;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Jallow, Iannone.