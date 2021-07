Salernitana, quattro test in ritiro: si inizia domenica con il Foligno

In attesa di capire se ci sarà la possibilità di organizzare un'amichevole di lusso allo stadio Arechi prima dell'inizio del campionato di Serie A, la Salernitana ha comunicato questo pomeriggio il programma ufficiale dei test che la squadra di Castori disputerà durante il ritiro di Cascia che nelle prossime ore prenderà il via. La prima sgambatura andrà in scena domenica 18 luglio alle ore 17:30 contro Foligno, il mercoledì seguente poi spazio alla sfida contro la Sambenedettese sempre allo stesso orario, domenica 25 invece sarà la volta dell'incontro con il Gubbio con il fischio d'inizio previsto nuovamente alle 17.30 proprio come in occasione dell'ultima amichevole in programma in ritiro e prevista per giovedì 29 luglio contro la Fermana.

Il programma completo:

Domenica 18/7 – ore 17:30

Salernitana vs Foligno

Mercoledì 21/7 – ore 17:30

Salernitana vs Sambenedettese

Domenica 25/7 – ore 17:30

Salernitana vs Gubbio

Giovedì 29/7 – ore 17:30

Salernitana vs Fermana