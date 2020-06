Più o meno tutto secondo programma. Se per Micai il problema alla mano non era preventivabile, Ventura comunque dovrebbe recuperarlo per la gara con il Pisa, per Cerci e Capezzi i rispettivi risentimenti muscolari non possono certamente sorprendere la Salernitana. Specie nel caso dell’ex Torino che già prima dello stop per il Covid-19 stava cercando di mettersi definitivamente alle spalle i vari acciachi fisici. Ma le attenzioni nelle ultime ore sono state tutte per il centrocampista di proprietà della Sampdoria. Nell’allenamento di sabato, l’ultimo prima del rompete le righe per due giorni, Capezzi è rimasto infatti a riposo a causa di un affaticamento muscolare che non sembra però preoccupare più di tanto lo staff tecnico granata che spera di riaverlo in gruppo già a metà della settimana prossima. © RIPRODUZIONE RISERVATA