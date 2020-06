Da una parte i dubbi, dall’altra la pretattica. Come è giusto che sia. Ma sta di fatto che le prossime ore saranno davvero importanti per Gian Piero Ventura, quelle nelle quali dovrà decidere il modulo da adottare in occasione della gara con il Pisa del 20 giugno. Novanta minuti che la Salernitana potrebbe giocare o con il 3-5-2, di fatto marchio di fabbrica di questa stagione, o con un più azzardato 3-4-3. Negli ultimi giorni, infatti, il tecnico dei granata ha mischiato quasi costantemente le carte, con il chiaro intento di non dare vantaggi ai toscani e di tenere alta il più possibile la concentrazione all’interno dello spogliatoio. Ad inizio settimana, intanto, lo staff medico si pronuncerà sulle condizioni fisiche e sul conseguente recupero di Micai, Capezzi e Cerci. © RIPRODUZIONE RISERVATA