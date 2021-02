Quest'oggi Patryk Dziczek è stato dimesso dalla Clinica Ars Biomedica di Roma per far ritorno a Salerno dove, nei prossimi giorni, verrà sottoposto a nuovi accertamenti per continuare a comprendere le cause dell'accaduto di sabato scorso quando, per la seconda volta in pochi mesi, è svenuto nei minuti finali della gara tra Ascoli e Salernitana. La conferma arriva direttamente da parte del club granata attraverso un comunicato stampa ufficiale: «Il calciatore Dziczek questa mattina è stato dimesso dalla Clinica Ars Biomedica di Roma. L’atleta farà ritorno a Salerno dove continuerà ad essere monitorato per ulteriori approfondimenti».

Ultimo aggiornamento: 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA