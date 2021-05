Live Salernitana-Empoli 0-0 Moreo di testa, Belec devia sul palo

Salernitana-Empoli è il big match di giornata, sebbene l'Empoli abbia conquistato la matematica promozione in serie A. I granata di Castori devono cercare di difendere il secondo posto dall'assalto di Monza e Lecce, vengono dall’incredibile successo esterno contro il Pordenone e in classifica occupano il secondo posto solitario con 63 punti, +2 su Monza e Lecce. Dall’altra parte c’è la squadra di Dionisi che viene dal successo casalingo contro il Cosenza che è valso la promozione in Serie A con due turni d’anticipo.

LA PARTITA IN DIRETTA

Castori - sempre in quarantena con il Covid - conferma la difesa a tre e lancia in attacco Gondo e Tutino. Dionisi invece fa turnover e si affida a Mancuso davanti.