Piú forte del momento negativo e degli infortuni. Con fatica ma comunque con merito la Salernitana batte nel finale laper 2-1 e si porta a -1 dal secondo posto. Ma quanti problemi per Ventura. Con una rosa giá dimezzata e non di poco dalle numerose assenze, prima ancora del fischio d'inizio il tecnico granata perde anche. Il polacco infatti, pronto finalmente al debutto, si fa male nel riscaldamento riportando addirittura la distrazione del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Al suo posto Maistro che si posiziona alle spalle di Jallow e della novitá Gondo. Un'altra novitá riguarda l'esordio in difesa diche al 21' anticipa in scivolata in maniera provvidenziale De Luca. E invece la partita non si sblocca, nonostante qualche nitida occasione. Al 24' Maistro colpisce il palo con un rasoterra da quasi venti metri, al 36' un liberissimo Di Tacchio chiude con un pessimo tiro un'ottima azione di contropiede costruita da Gondo e Jallow. Proprio il gambiano cinque minuti prima di rientrare negli spogliatoi va vicino al vantaggio con una conclusione in diagonale scagliata sul primo palo che mette in evidenza i riflessi di Contini. Sciupata piú di un'occasione, in chiusura di tempo la Salernitana rischia la clamorosa beffa. Esattamente allo scadere l'Entella, dopo un presunto fallo non fischiato su Di Tacchio, si ritrova due contro uno nell'area di rigore: Pinto prova a contenere Schenetti che serve De Luca la cui conclusione non perfetta viene respinta da Micai.Evitato uno svantaggio che avrebbe complicato ancora di piú i piani, la Salernitana tenta di aggredire subito il secondo tempo. In otto minuti ci provano in sequenza Jallow (parato), Kiyine (deviato in angolo) e Lombardi (palo esterno), ma niente da fare. Neppure con il passare dei minuti. Ma proprio quando lo 0-0 sembrava ormai certo, i 5.432 dell'Arechi (minimo stagionale) possono finalmente scaricare la tensione con un urlo liberatorio. Tutto merito diche all'80', dopo aver rischiato in precedenza di uscire per colpa dell'ennesimo infortunio, batte Contini con una perfetta punizione a incrociare sul suo palo. Non contenta la Salernitana dopo altri quattro minuti raddoppia con un bolide dida venticinque metri che finisce sotto l'incrocio. Sembra finita, e invece l'Entella prima la riapre con il colpo di testa di(44') e poi rischia di pareggiarla con(47') che dopo il clamoroso errore commesso da Djuric e Jaroszynski si invola da solo verso Micai ma gli calcia addosso. Evitata una clamorosa rimonta, al 52' la Salernitana ritrova la vittoria e interrompe finalmente la mini crisi di risultati.