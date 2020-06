Quasi sul gong. Poco ore prima della scadenza, prevista per questa sera, la Salernitana annuncia novità importanti in merito ai rinnovi contrattuali dei suoi tesserati. A partire da Valerio Mantovani che ha firmato un contratto per un anno, quindi fino al termine della prossima stagione, ma con un opzione per altri tre stragioni. Un opzione che, probabilmente, verrà esercitata se il difensore scuola Torino dimostrerà nei prossimi mesi di aver superato definitivamente i numerosi acciacchi fisici. Discorso differente invece per Alessio Cerci e Thomas Heurtaux, entrambi hanno firmato soltanto un'estensione del contratto per altri due mesi (fino a fine agosto). Dopodiché al termine del campionato attuale si valuterà l'eventuale rinnovo definitivo (per l'ex Torino, dunque, confermata l'indiscrezione dell'accordo annuale firmato l'estate scorsa). Stesso iter anche per i portieri Daniele Lazzari e Stefano Russo che hanno rinnovato per altri due mesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA