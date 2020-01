Pochi giorni, forse addiritture poche ore per provare a regalare a Gian Piero Ventura i primi rinforzi del 2020. A meno di clamorosi ribaltoni, sempre possibili nel calciomercato ma a quanto pare non in questa situazione, la Salernitana sembra essere davvero molto vicina all’ingaggio di Felipe Curcio che andrà così a rinforzare la batteria degli esterni. Solo pochi dettagli da limare sul contratto, legati alla durata e ad alcuni bonus, e poi tutto dovrebbe diventare anche ufficiale. Ma il direttore sportivo Fabiani è a lavoro su più fronti. Se per l’attacco e il centrocampo serviranno probabilmente tempi più lunghi, per la difesa tutto potrebbe essere molto più rapido. Nel corso della settimana, infatti, la Salernitana ha provato a bruciare le tappe con il Pisa per l’ingaggio del difensore Ramzi Aya. Reduce da 16 partite e 1 gol con i toscani da agosto scorso ad oggi, il difensore italiano classe 1990 si è messo in mostra soprattutto nelle ultime stagioni in Lega Pro con la maglia del Catania. © RIPRODUZIONE RISERVATA