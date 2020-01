L’ufficialità tarda ad arrivare, un po' come da tradizione in questi casi, ma nonostante ciò la Salernitana può ormai dire di aver messo a disposizione di mister Ventura i primi rinforzi per il girone di ritorno. Da mercoledì sera è in città l’esterno mancino Felipe Curcio che dopo aver rescisso il contratto con il Brescia è pronto quindi a tutti gli effetti a legarsi con il club granata per i prossimi due anni e mezzo. Il sudamaricano potrebbe anche essere convocato per la trasferta di Pescara in programma domenica pomeriggio. Una gara che dovrebbe invece saltare il suo prossimo compagno di squadra, il difensore Ramzi Aya anche lui di fatto pronto a mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Salernitana fino al 2022. Il centrale ha salutato tutti a Pisa e nelle prossime ore raggiungere Salerno per iniziare così la sua nuova avventura. © RIPRODUZIONE RISERVATA