Salernitana, è fatta per Simy: l'attaccante è in città

È servito indubbiamente del tempo, molto tempo, ma alla fine la Salernitana ha trasformato il sogno Simy in realtà. L'ormai ex attaccante del Crotone è arrivato questa sera in un noto hotel della provincia di Salerno in compagnia del suo entourage e nella giornata di domani prima si sottoporrà al classico rito delle visite mediche e poi apporrà la firma sul contratto che lo legherà per le prossime quattro stagioni al club granata che sborserà nelle casse dei calabresi 4,5 milioni di euro che potrebbero diventare, come risaputo ormai da tempo, 6 in base ad eventuali traguardi raggiunti non solo da Simy ma anche dalla Salernitana nel corso della prossima stagione di Serie A. Una volta firmato il nuovo contratto l'attaccante nigeriano si unirà ai suoi nuovi compagni ed avrà a disposizione tre giorni per provare a convincere Castori per farsi inserire nella lista dei convocati per la trasferta di Bologna.