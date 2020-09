Triplo colpo messo a segno dalla Salernitana. Dopo aver atteso per settimane, nelle ultime ore il club granata ha perfezionato finalmente gli acquisti che tanto desiderava Castori. Per l'attacco ecco Gennaro Tutino che nella serata di ieri è arrivato a Salerno per apporre la tanto attesa firma sul contratto, il calciatore di proprietà del Napoli arriva in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A. Per il centrocampo, invece, dopo aver abbandonato le piste Palmiero, Coulibaly e Luparini la scelta è ricaduta su Leonardo Capezzi che ritorna dopo l'esperienza (non felicissima) dei mesi scorsi sotto la gestione Ventura. Ma dalla Sampdoria arriva anche il portiere Vid Belec che dunque toglie ufficiosamente i gradi del titolare a Micai che negli ultimi giorni del calciomercato proverà a trovare una nuova squadra dove rimettersi in gioco. Giorni durante i quali la Salernitana proverà anche a chiudere i ritorni in prestito di Andrè Anderson e Sofian Kiyine. © RIPRODUZIONE RISERVATA