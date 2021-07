Salernitana, stretta finale per l'attaccante Favilli del Genoa

Il primo rinforzo per il reparto offensivo della Salernitana potrebbe essere Andrea Favilli, nelle prossime ore infatti il diesse Fabiani proverà a chiudere definitivamente l'operazione con il Genoa. Ancora qualche dettaglio da limare, specie con il giocatore, e poi il prestito con diritto di riscatto a favore dei granata dovrebbe diventare realtà.

Nella scorsa stagione Favilli, condizionato da alcuni problemi fisici che l'hanno tenuto spesso lontano dal rettangolo verde, ha realizzato 2 gol in 11 partite giocate con il Verona in Serie A. Ma oltre al classe 1997, la Salernitana sta lavorando anche per altri profili: Simy del Crotone resta il grande sogno, mentre Lammers dell'Atalanta potrebbe diventare una piacevole opportunità da cogliere al volo.